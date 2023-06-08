Силва объявил окружению об уходе из «Манчестер Сити»

Дата публикации: 08-06-2023

По информации ресурса «talkSPORT», Бернарду Силва может покинуть «Ман Сити» летом 2023 года.



Португалец продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов, который состоится в Стамбуле. Для полузащитника встреча станет последней в футболке «горожан». Источник пишет, что хавбек уже сообщил своему окружению, что намерен уйти из «Ман Сити».



Состав «горожан» португалец пополнил в 2017 году. За его трансфер англичане заплатили «Монако» 50 млн евро. В сезоне 2022/2023 на счету 28-летнего португальца 54 встречи, в которых он отметился 7 голами и 8 ассистами.



Трудовой договор Силвы с командой Пепа Гвардиолы действует до июня 2025 года. Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 80 млн.