Канте подписал контракт с «Аль-Иттихадом», игроку будут платить 100 млн евро в год

Дата публикации: 08-06-2023

Н'Голо Канте стал игроком «Аль-Иттихада». Информацию опубликовали несколько авторитетных инсайдеров, среди которых Фабрицио Романо.



Сообщается, что медосмотр француза перед переходом состоялся в Лондоне. Стороны договорились о контракте на 2 года, предусматривающим возможность пролонгации еще на 1 сезон. В саудовской команде зарплата опорника составит 100 млн евро в год. Данная сумма, помимо денежных выплат, включает право клуба на его имиджевую составляющую и коммерческие сделки рекламного характера.



Большую часть сезона 2022/2023 Канте пропустил из-за травмы. Француз, правами на которого ранее владел «Челси», провел за «синих» всего 9 встреч.



Ранее в «Аль-Иттихад» перешел партнер Канте по французской сборной Карим Бензема.