Хави – о переходе Неймара в «Барселону»: Он не входит в наши планы

Дата публикации: 10-06-2023

Хави, возглавляющий «Барселону», опроверг информацию о возможном подписании контракта с Неймаром.



«Это неожиданность. Я высоко ценю его как футболиста, человека и друга. Он превосходный игрок, но мы не претендуем на него», - публикует заявление наставника «сине-гранатовых» ресурс «Football Espana» со ссылкой на Херарда Ромеро.



Ранее ряд источников сообщили, что каталонцы после провала трансфера Месси продолжают изучать рынок в поисках усиления. При этом целью «Барселоны» является топовый футболист. В число кандидатов, предложенных испанскому клубу, входит и Неймар.



Бразилец связан контрактом с «ПСЖ» до лета 2025 года. В минувшем сезоне он провел за парижан 29 игр (18 голов, 17 ассистов).