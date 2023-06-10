01:43 ()
Свернуть список

Хави – о переходе Неймара в «Барселону»: Он не входит в наши планы

Дата публикации: 10-06-2023

Хави, возглавляющий «Барселону», опроверг информацию о возможном подписании контракта с Неймаром.

«Это неожиданность. Я высоко ценю его как футболиста, человека и друга. Он превосходный игрок, но мы не претендуем на него», - публикует заявление наставника «сине-гранатовых» ресурс «Football Espana» со ссылкой на Херарда Ромеро.

Ранее ряд источников сообщили, что каталонцы после провала трансфера Месси продолжают изучать рынок в поисках усиления. При этом целью «Барселоны» является топовый футболист. В число кандидатов, предложенных испанскому клубу, входит и Неймар.

Бразилец связан контрактом с «ПСЖ» до лета 2025 года. В минувшем сезоне он провел за парижан 29 игр (18 голов, 17 ассистов).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close