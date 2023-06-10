«Аякс» хочет подписать Сперцяна

Дата публикации: 10-06-2023

«Аякс» нацелился на Эдуарда Сперцяна, принадлежащего «Краснодару». Об этом рассказал «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией.



«Хавбек входит в число основных целей команды из Амстердама. «Аякс» намерен начать переговоры после финальной встречи Кубка России. «Краснодар» не против расстаться с футболистом за компенсацию немногим более 10 000 000 евро и бонусные выплаты», - утверждает источник «Чемпионата».



Ранее сообщалось, что к Сперцяну есть интерес со стороны нескольких немецких клубов, а также «Милана» и «Фиорентины».



В сезоне 2022/2023 в активе 23-летнего полузащитника 14 забитых мячей и 14 голевых передач в 40 встречах за «быков». Соглашение Сперцяна с клубом действует до июня 2026 года.