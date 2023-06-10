Зидан отказался возглавить «ПСЖ»

Дата публикации: 10-06-2023

Зинедин Зидан ответил отказом на предложение «Пари Сен-Жермен». Информацией поделился ресурс «Le Parisien».



Боссы чемпиона Франции обратились к 50-летнему специалисту с предложением поработать с клубом в сезоне 2023/2024, но Зизу отказался. Не убедила его даже высокая зарплата, которую ему обещали в «ПСЖ».



Среди возможных кандидатов на пост наставника парижан значатся Хаби Алонсо и Луис Энрике. При этом наиболее вероятным вариантом является назначение на должность тренера Юлиана Нагельсмана, ранее возглавлявшего «Баварию». Луиш Кампуш, являющийся советником «красно-синих», уже встречался с агентами немца. В ходе переговоров обсуждались основные детали контракта.



Ранее парижане разорвали соглашение с Кристофом Галтье, который работал с командой с июля 2022 года.