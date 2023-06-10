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«Спартак» интересуется нападающим «Труа» Бальде

Дата публикации: 10-06-2023

Мама Бальде может оказаться в клубе РПЛ. По данным «Metaratings», форвард «Труа» интересен «Спартаку». Москвичи рассматривают уроженца Гвинеи-Бисау в качестве одного из потенциальных трансферов.

В «Труа» пока не поступало предложений от «красно-белых». Сам футболист готов перебраться в Россию.

«Труа» подписал Бальде в 2021 году, выкупив его контракт у «Дижона». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро.

В минувшим сезоне на счету 27-летнего нападающего 35 матчей за «Труа» (12 забитых мячей, 4 результативных паса). Его соглашение с французской командой действует до лета 2025 года. Рыночный ценник на Бальде равняется 8 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее ряд источников писали, что летом «Спартак» может расстаться с Шамаром Николсоном.

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