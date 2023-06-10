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В «Вест Хэме» подтвердили, что Райс покинет клуб

Дата публикации: 10-06-2023

Президент «Вест Хэма» сообщил, что Деклан Райс не будет выступать за лондонцев в следующем сезоне.

«Это был последний матч Деклана за нашу команду. У нас есть договоренность, что он сможет покинуть клуб. Он решился на это. Нельзя стоять на пути игрока, который в этом сезоне так много сделал для «Вест Хэма»», - цитирует Дэвида Салливана ресурс «talkSPORT».

Ранее СМИ писали, что «молотобойцы» приняли предложение «Арсенала» по Райсу в размере 105 млн евро, при этом окончательная выплата за трансфер может состояться в 2024 году. За «Вест Хэмом» ведется повышенный надзор со стороны УЕФА в вопросе соблюдения финансового фэйр-плей. Продажа Райса позволит клубу не беспокоиться на этот счет.

В минувшем сезоне опорник провел за лондонцев 50 игр (5 голов, 4 ассиста).

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