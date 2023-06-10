«МЮ» может купить игрока «Реала» за 100 млн евро

Дата публикации: 10-06-2023

«Ман Юнайтед» может оформить трансфер еще одного футболиста «Реала». Летом 2022 года «красные дьяволы» выкупили контракт Каземиро, ранее выступавшего за «сливочных».



Новой целью англичан является Федерико Вальверде, сообщает издание «TodoFichaes». Мадридцы согласны отпустить уругвайского хавбека за 100 млн евро. За меньшую сумму «Реал» вряд ли продаст своего подопечного.



Вальверде оказался в структуре «королевского клуба» в 2017 году. Спустя год он дебютировал за основу «Реала».



В минувшем сезоне в активе 24-летнего футболиста 56 встреч во всех соревнованиях, в которых он отметился 12 забитыми мячами и 7 результативными пасами. Его трудовые отношения с мадридцами действуют до июня 2027 года.