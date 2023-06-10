Марез заработает 100 млн евро, если переедет в Саудовскую Аравию

Дата публикации: 10-06-2023

Карьера Рияда Мареза может продолжиться в Саудовский Аравии.



Ресурс «ESPN» пишет, что алжирцем интересуется «Аль-Ахли». Клуб подготовил для вингера «Ман Сити» 2-летнее соглашение с годовой зарплатой в 50 млн евро без учета бонусных выплат. В контракте также будет прописана опция, позволяющая продлить его еще на 1 сезон.



Марез положительно относится к переходу в саудовскую команду, но на данный момент непонятно, согласится ли «Ман Сити» отпустить его этим летом.



Контракт 32-летнего футболиста с «горожанами» действует до лета 2025 года. В сезоне 2022/2023 на счету вингера 47 поединков с 15 голами и 13 ассистами.



Рыночный ценник на Мареза равняется 30 млн евро (по оценке экспертов «Transfermarkt»).