01:44 ()
Свернуть список

«Реал Сосьедад» подписал первого летнего новобранца

Дата публикации: 10-06-2023

Амари Траоре заключил контракт с «Реалом Сосьедад». В испанскую команду экс-защитник «Ренна» перешел в статусе свободного агента. Информацией поделилась пресс-служба баскского клуба.

Малиец не стал пролонгировать трудовые отношения с «Ренном». 9-го июня он прошел медицинское обследование, после чего оформил с «бело-голубыми» договор сроком на 2 года и возможностью пролонгации еще на 1 сезон.

На Траоре претендовали и другие клубы. Однако малиец выбрал испанскую команду. Одной из причин этого стала возможность выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Реал Сосьедад», занявший четвертую строчку в Ла Лиге, сыграет в групповом раунде турнира.

В минувшем сезоне Траоре провел за «Ренн» 36 встреч (1 гол, 4 ассиста).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close