«Реал Сосьедад» подписал первого летнего новобранца

Дата публикации: 10-06-2023

Амари Траоре заключил контракт с «Реалом Сосьедад». В испанскую команду экс-защитник «Ренна» перешел в статусе свободного агента. Информацией поделилась пресс-служба баскского клуба.



Малиец не стал пролонгировать трудовые отношения с «Ренном». 9-го июня он прошел медицинское обследование, после чего оформил с «бело-голубыми» договор сроком на 2 года и возможностью пролонгации еще на 1 сезон.



На Траоре претендовали и другие клубы. Однако малиец выбрал испанскую команду. Одной из причин этого стала возможность выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Реал Сосьедад», занявший четвертую строчку в Ла Лиге, сыграет в групповом раунде турнира.



В минувшем сезоне Траоре провел за «Ренн» 36 встреч (1 гол, 4 ассиста).