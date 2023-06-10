«Реал» объявил о переходе Гарсии из «Райо Вальекано»

Дата публикации: 10-06-2023

«Реал» пополнился Франсиско Гарсией, ранее выступавшим за «Райо Вальекано». Информация появилась на сайте «сливочных».



По данным Transfermarkt.de, «Реал» заплатил за футболиста 5 млн евро.



Защитник обучался футболу в академии «королевского клуба». В 2020 году «Райо Вальекано» взял Гарсию в аренду. Новобранец помог команде вернуться в Примеру, после чего руководство «Райо Вальекано» приняло решение выкупить его контракт. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.



В минувшем сезоне на счету Гарсии 38 игр в Ла Лиге (2 забитых мяча, 3 голевых паса). Также фулбе провел 2 матча в Кубке Испании, не отметившись результативными действиями.



Портал Transfermarkt.de оценивает 23-летнего исполнителя в 10 млн евро.