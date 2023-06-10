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Мората продлил контракт с «Атлетико»

Дата публикации: 10-06-2023

Альваро Мората остается в «Атлетико». Форвард заключил с «матрасниками» новое соглашение, пишет «Marca». Стороны продлили трудовые отношения до середины 2026 года.

Ранее сообщалось, что испанец может перейти в другую команду. Среди возможных претендентов на Морату называлась «Рома». Однако футболист остался в Мадриде.

Состав «Атлетико» нападающий пополнил в июле 2020 года. За его переход «матрасники» заплатили «Челси» 35 млн евро.

В текущем сезоне в активе 30-летнего Альваро 45 встреч за команду Диего Симеоне, в которых он отметился 15 голами и 3 результативными передачами.

У Мораты есть опыт выступления за сборную Испании. На счету нападающего 62 поединка за национальную команду (30 забитых мячей).

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