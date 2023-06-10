Кейта перешел в «Вердер» в качестве свободного агента. В 2018 году «Ливерпуль» заплатил за него 60 млн евро

Дата публикации: 10-06-2023

Наби Кейта стал игроком «Вердера». Состав немецкого клуба хавбек пополнил в статусе сводного агента, которым он стал в связи с истечением соглашения с «Ливерпулем». Об этом сообщил Фабрицио Романо.



Инсайдер добавил, что 28-летний Кейта заключил с «Вердером» контракт сроком на 3 года.



Европейская карьера полузащитника началась во французском «Истре». В «Ливерпуль» гвинейский футболист перебрался в 2018 году из «Лейпцига». «Мерсисайдцы» заплатили за его переход 60 000 000 евро. Однако карьера Наби в английском клубе не сложилась.



В последнем сезоне в «Ливерпуле» он появился на поле всего в 13 встречах (без результативных действий). Рыночный ценник на гвинейца составляет 17 млн евро (источник – «Transfermarkt»).