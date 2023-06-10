01:44 ()
Свернуть список

ЦСКА продлил контракт с Дивеевым до 2028 года

Дата публикации: 10-06-2023

ЦСКА пролонгировал соглашение с Игорем Дивеевым. Информация об этом появилась на сайте «красно-синих». Сообщается, что новый договор с 23-летним футболистом будет действовать до июня 2028 года.

Об условиях контракта рассказал Иван Карпов. По его данным, после продления соглашния Дивеев будет получать 1,5 млн евро за сезон. У защитника также было предложение от «Зенита» с годовой зарплатой в 2 млн евро, но он предпочел остаться в ЦСКА.

В сезоне 2022/2023 Дивеев долгое время оставался вне игры из-за перелома большеберцовой кости. Восстановиться центрдеф смог только к весенней части сезона. В итоге в РПЛ он сыграл всего в 20 встречах, отметившись 2 забитых мячами и 1 результативным пасом.

Transfermarkt.de оценивает Дивеева в € 6 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close