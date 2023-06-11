«Наполи» рассматривает Итальяно в качестве следующего тренера

Дата публикации: 11-06-2023

«Наполи», оставшийся без тренера после того, как Лучано Спаллетти решил уйти из клуба, продолжает искать нового наставника. По данным «Football Italia», Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом неаполитанцев, хотел бы пригласить в команду Винченцо Итальяно, в минувшем сезоне работавшего с «Фиорентиной».



Специалист тренирует «фиалок» 2 года. Де Лаурентис уже общался по данному вопросу с генеральным менеджером команды из Флоренции. Сообщается, что хорошие отношения президентов «Наполи» и «Фиорентины» могут способствовать удачному завершению переговоров.



Де Лаурентис уверен в кандидатуре Итальяно. При этом президент «партенопейцев» хочет определиться с новым наставником до 12 июля, когда команда отправится в США на предсезонное турне.