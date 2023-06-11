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В «Манчестер Юнайтед» теряют надежды на трансфер Кейна

Дата публикации: 11-06-2023

Вероятность перехода Гарри Кейна в «Ман Юнайтед» в настоящий момент минимальна. «The Times» пишет, что «Тоттенхэм Хотспур», владеющий правами на форварда, пока не сообщает о намерении выставить его на трансфер, потому «манкунианцы» уверены, что переход вряд ли состоится.

Кейн воспитывался в структуре «Тоттенхэма». Дебют нападающего за лондонцев состоялся в 2011 году.

Трудовые отношения Кейна со «шпорами» действуют до середины 2024 года. В минувшем сезоне на счету 29-летнего англичанина 49 встреч за клуб, в которых он отличился 32 раза и отдал 5 голевых передач.

Рыночный ценник на футболиста составляет 90 000 000 евро («Transfermarkt»).

Сезон 2022/2023 «Тоттенхэм» завершил на 8-ом месте в АПЛ и не попал в зону еврокубков.

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