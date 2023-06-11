«Реал» объявил о возвращении Диаса спустя три сезона в «Милане»
Дата публикации: 11-06-2023
На сайте «Реала» появилась информация о возвращении Браима Диаса, который последние 3 года провел в «Милане» на правах аренды. Кроме того, мадридцы продлили с ним соглашение до лета 2027 года. Прежний контракт с хавбеком истекал в 2025 году.
«Сливочные» выкупили права на испанца у «Манчестер Сити» в январе 2019 года. Но после перехода Диас почти не играл за «Реал», который дважды отдавал его в аренду «Милану».
В сезоне 2022/2023 в активе 23-летнего исполнителя 45 игр за «россонери», в которых он отличился 7 раз и отдал 7 результативных передач.
Рыночная стоимость Диаса – 20 млн евро (согласно Transfermarkt.de). Арендное соглашение испанца с миланской командой не предусматривало возможность выкупа футболиста.