«Арсенал» продлит контракт с Салиба на четыре года

Дата публикации: 11-06-2023

«Арсенал» договорился о продлении контракта с Вильямом Салиба. Защитник провел за «канониров» первый полноценный сезон и сразу стал одним из лидеров команды. Его уверенная игра позволила лондонцам финишировать на 2-ой строчке в АПЛ. Причем неудачи в заключительных турах пришлись на период, когда Салиба находился в лазарете из-за травмы спины.



Прежнее соглашение центрбека с «Арсеналом» истекало в 2024 году, потому ранее СМИ неоднократно писали, что он может покинуть команду уже летом. Однако теперь это вряд ли случится. «Красно-белые» договорились с Салиба о пролонгации контракта до июня 2027 года, пишет «The Athletic». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.



В минувшем кампании француз был задействован в 33 встречах (3 забитых мяча, 1 ассист).