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«Тоттенхэм» выкупит Лангле за 6 млн евро

Дата публикации: 11-06-2023

«Тоттенхэм» оформит полноценный переход Клемана Лангле. Информация появилась в «Diario Sport».

В минувшем сезоне Клеман выступал за «шпор» в рамках арендного соглашения. Правами на француза владеет «Барселона». Официально о переходе защитника в «Тоттенхэм» может быть объявлено на следующей неделе после встречи представителей лондонского и каталонского клубов.

«Сине-гранатовые» хотели выручить за Лангле 12 млн евро. Однако конечная сумма, по всей видимости, будет в 2 раза меньше. Для «Барсы» трансфер Лангле позволит высвободить дополнительные 30 млн евро, которые пошли бы на зарплату футболиста.

В сезоне-22/23 Клеман отметился 2 результативными пасами в 26 поединках за «Тоттенхэм».

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