«Ливерпуль» связывался с агентами Павара

Дата публикации: 11-06-2023

Кристиан Фальк, представляющий издание «Bild», сообщил об интересе «Ливерпуля» к Бенжамену Павару. Инсайдер поделился подробностями на сайте «Caught Offside». «Мерсисайдцы» уже обсуждали с агентами защитника возможность перехода, что говорит о серьезности их намерений.



«Павар поставил в известность руководство клуба о своем желании уйти летом. Агенты француза уже начали переговоры с другими командами. «Ливерпуль» значится в списке возможных претендентов на игрока. Также известно, что он интересен «Челси», «Интеру», «Барселоне» и «Милану», - написал журналист.



Трудовой договор Павара с «Баварией» истекает летом 2024 года. В минувшем сезоне защитник сыграл в 30 встречах Бундеслиги (4 гола, 1 ассист).