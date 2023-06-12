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Арсен Венгер высказался о возможном усилении состава "Манчестер Сити"

Дата публикации: 12-06-2023

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном усилении состава "Манчестер Сити".

"Готов ли "Манчестер Сити" к новому вызову? Будут ли себя мотивировать на новый вызов? Возможно, они потеряют важных игроков. Эта команда не старая, но в ней нет молодых игроков. Кроме Холанна, которому сейчас 22 года, всем остальным от 24 до 32 лет. Поэтому двух-трех футболистов надо сменить", — приводит слова Венгера The Mirror.

"Манчестер Сити" обыграл в финале Лиги чемпионов "Интер" со счетом 1:0. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

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