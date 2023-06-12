Главный тренер "Фенербахче" объявил о решении покинуть свой пост

Дата публикации: 12-06-2023

Главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш после победы в финале Кубка Турции над "Истанбулом" (2:0) объявил о решении покинуть свой пост.

"Этот трофей важен как для "Фенербахче", так и для меня лично. Мы продолжали борьбу в лиге до предпоследнего тура. Хочу поблагодарить нашего президента за возможность поработать в Турции, а также болельщиков за поддержку. Я чувствовал их любовь в каждом матче. Говорю это, потому что хочу попрощаться: с сегодняшнего дня я больше не являюсь тренером "Фенербахче". Я сказал об этом президенту несколько недель назад и дал некоторые советы по поводу потенциального сменщика.

Мне жаль покидать вашу страну, пережившую страшную трагедию. Я очень благодарен турецкому народу, это мужественные и прекрасные люди, очень эмоциональные. Надеюсь, что когда-нибудь увижу вас снова", — цитирует Жезуша Fotomac.

Португалец возглавлял "Фенербахче" летом 2022 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции и стала победителем Кубка страны.