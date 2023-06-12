Дата публикации: 12-06-2023

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принял решение покинуть клуб летом 2025 года.

Как сообщает The Guardian., испанский специалист решил завершить свою тренерскую карьеру через девять лет. Отмечается, что Гвардиола сомневался в подписании нового контракта с "Манчестер Сити" в ноябре прошлого года.

Из "Манчестер Сити" Гвардиола может уйти в итальянский чемпионат или работать с какой-либо сборной.

Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с июля 2016 года. Действующее соглашение 52-летнего специалиста с "горожанами" рассчитано до лета 2025 года. Также испанец работал в "Барселоне" и "Баварии". В качестве тренера Гвардиола завоевал 35 трофеев, трижды выиграв Лигу чемпионов.