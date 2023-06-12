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ПСВ объявил о назначении Петера Боса на должность главного тренера команды.

Дата публикации: 12-06-2023

 

ПСВ объявил о назначении Петера Боса на должность главного тренера команды.

59-летний нидерландец сменил на посту Руда ван Нистелроя, который покинул клуб 24 мая из-за недостаточной поддержки со стороны руководства.

Последним местом работы Петера Боса был "Лион". Специалист был отправлен в отставку в октябре 2022 года.

По итогам сезона-2022/23 ПСВ занял второе место в чемпионате Нидерландов и выиграл Кубок страны.

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