Дата публикации: 12-06-2023

ПСВ объявил о назначении Петера Боса на должность главного тренера команды.

59-летний нидерландец сменил на посту Руда ван Нистелроя, который покинул клуб 24 мая из-за недостаточной поддержки со стороны руководства.

Последним местом работы Петера Боса был "Лион". Специалист был отправлен в отставку в октябре 2022 года.

По итогам сезона-2022/23 ПСВ занял второе место в чемпионате Нидерландов и выиграл Кубок страны.