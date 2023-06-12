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«Челси» не планирует расставаться с Чуквуэмекой в летнее трансферное окно

Дата публикации: 12-06-2023

«Football London» пишет, что «Челси» намерен сохранить Карни Чуквуэмеку. Клуб не планирует отпускать его в ближайшее трансферное окно. При этом «аристократы» могут рассмотреть аренду 19-летнего футболиста без опции выкупа. Арендовать англичанина готов «Милан», который уже направлял лондонцам соответствующий запрос. В настоящий момент в «Челси» оценивают целесообразность данного варианта.

Окончательное решение по Чуквуэмеке в клубе примут после того, как Маурисио Почеттино официально станет тренером «синих». Если специалист захочет оставить полузащитника в команде, руководство «Челси» не будет отдавать его в аренду.

В минувшем сезоне в активе Чуквуэмеки 15 игр (без результативных действий). Соглашение с Карни истекает в 2028 году.

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