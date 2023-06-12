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ЦСКА впервые за последние пять лет стал обладателем трофея

Дата публикации: 12-06-2023

Впервые за последние 5 сезонов ЦСКА удалось взять трофей. «Армейцы» добыли победу в Суперфинале Кубка России.

Встреча получилась весьма напряженной. ЦСКА удалось открыть счет в середине первого тайма, с пенальти отличился Федор Чалов. Однако почти сразу после перерыва Джон Кордоба забил ответный мяч. Основное время в итоге завершилось вничью, а в серии послематчевых пенальти сильнее были «армейцы».

В последний раз ЦСКА брал трофей в 2018 году. Тогда в Суперкубке России команда сумела победить «Локомотив».

В РПЛ сезона 2022/2023 «красно-синие» также показали неплохой результат. Дружина Владимира Федотова финишировала второй, набрав 58 очков. Серебро турнира ЦСКА завоевал в последнем туре, опередив «Спартак» и «Ростов».

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