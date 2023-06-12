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Джеррарда зовут в «Аль-Иттифак», экс-тренер «Астон Виллы» взял время на размышления

Дата публикации: 12-06-2023

По данным издания «Reuters», у Стивена Джеррарда есть предложение из Саудовской Аравии. Заполучить экс-наставника «Рейнджерс» и «Астон Виллы» хочет «Аль-Иттифак».

Сам 43-летний специалист позитивно воспринял вариант с переездом в Саудовскую Аравии. Тем не менее он решил взять паузу на размышления, о чем сообщил представителям клуба.

В настоящий момент Джеррард остается в статусе безработного. Его последней командой была «Астон Вилла», откуда его уволили прошлой осенью. До этого экс-футболист «Ливерпуля» работал с «Рейнджерс» и молодежкой «мерсисайдцев».

Для «Аль-Иттифака» минувший сезон сложился не слишком удачно. Команда финишировала лишь на 7-ой строчке в саудовской Про-лиге.

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