Джеррарда зовут в «Аль-Иттифак», экс-тренер «Астон Виллы» взял время на размышления

Дата публикации: 12-06-2023

По данным издания «Reuters», у Стивена Джеррарда есть предложение из Саудовской Аравии. Заполучить экс-наставника «Рейнджерс» и «Астон Виллы» хочет «Аль-Иттифак».



Сам 43-летний специалист позитивно воспринял вариант с переездом в Саудовскую Аравии. Тем не менее он решил взять паузу на размышления, о чем сообщил представителям клуба.



В настоящий момент Джеррард остается в статусе безработного. Его последней командой была «Астон Вилла», откуда его уволили прошлой осенью. До этого экс-футболист «Ливерпуля» работал с «Рейнджерс» и молодежкой «мерсисайдцев».



Для «Аль-Иттифака» минувший сезон сложился не слишком удачно. Команда финишировала лишь на 7-ой строчке в саудовской Про-лиге.