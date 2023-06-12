Вейналдум высказался о своем будущем клубе

Дата публикации: 12-06-2023

Жоржиньо Вейналдум, в минувшем сезоне защищавший цвета «Ромы» в рамках арендного соглашения, рассказал о своем будущем.



«У меня еще не было разговора с «Ромой» и «ПСЖ». Я сделаю свой выбор, руководствуясь собственными чувствами. На данный момент я еще не определился. Я осознаю свои возможности, но я с уверенностью могу сказать, что хочу играть. С 2021 года я не получаю постоянной игровой практики», - публикует заявление голландца в своем Twitter-аккаунте Фабрицио Романо.



В сезоне-22/23 в активе полузащитника 23 игры за римскую команду (2 забитых мяча).



Соглашение Вейналдума с «Пари Сен-Жермен» активно до середины 2024 года. Рыночный ценник на 32-летнего футболиста составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).