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Вейналдум высказался о своем будущем клубе

Дата публикации: 12-06-2023

Жоржиньо Вейналдум, в минувшем сезоне защищавший цвета «Ромы» в рамках арендного соглашения, рассказал о своем будущем.

«У меня еще не было разговора с «Ромой» и «ПСЖ». Я сделаю свой выбор, руководствуясь собственными чувствами. На данный момент я еще не определился. Я осознаю свои возможности, но я с уверенностью могу сказать, что хочу играть. С 2021 года я не получаю постоянной игровой практики», - публикует заявление голландца в своем Twitter-аккаунте Фабрицио Романо.

В сезоне-22/23 в активе полузащитника 23 игры за римскую команду (2 забитых мяча).

Соглашение Вейналдума с «Пари Сен-Жермен» активно до середины 2024 года. Рыночный ценник на 32-летнего футболиста составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).

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