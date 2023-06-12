«Тоттенхэм» близок к подписанию голкипера Райи

Дата публикации: 12-06-2023

Давид Райя в скором времени может стать игроком «Тоттенхэма». «Шпоры» близки к закрытию сделки по переходу вратаря «Брентфорда». Информация появилась в «Twitter» Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что лондонцы обсуждают заключительные детали перед согласованием личного контракта с голкипером. Договор с Райей «шпоры» могут оформить в ближайшее время.



Сам кипер готов перейти в «Тоттенхэм», но все будет зависеть от итогов переговоров между клубами. Пока сумма в размере 45 000 000 евро, которую хочет получить за своего основного стража ворот «Брентфорд», лондонцев не устраивает.



В сезоне 2022/2023 Райя выходил на поле в 38 поединках АПЛ (12 «сухих» матчей). Его трудовой договор с «пчёлами» рассчитан до лета 2024 года.