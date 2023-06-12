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«Аль-Хиляль» предложит «ПСЖ» 45 млн евро за Неймара, а бразильцу – 200 млн евро зарплаты в год

Дата публикации: 12-06-2023

«Аль-Хиляль» проявляет интерес к Неймару. Представители саудовской команды уже прибыли в столицу Франции, где намерены обсудить детали возможного трансфера. Об этом пишет ресурс «CBC Sports».

Сообщается, что «Аль-Хиляль» согласен выложить за звездного бразильца 45 млн евро. Самому Неймару клуб готов предложить такой же контракт, как у Криштиану Роналду – 200 млн евро в год.

Соглашение форварда с «ПСЖ» действует до середины 2025 года. Однако парижане готовы выслушать предложения по бразильцу.

В минувшей кампании на счету 31-летнего игрока 18 забитых мячей и 17 голевых передач в 29 встречах за «красно-синих».

Рыночный ценник на Неймара составляет 70 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).

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