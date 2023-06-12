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Саудовцы улучшили предложение по трансферу игрока «Реала»

Дата публикации: 12-06-2023

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил новое щедрое предложение из Саудовской Аравии. Сообщается, что хорватский футболист должен определиться со своим будущим в ближайшие дни.

На этот раз ему были предложены куда более выгодные условия. Это стало возможным, после неудачной попытки руководства чемпионата Саудовской Аравии заполучить Лео Месси, который сделал выбор в пользу «Интер Майами».

Напомним, в мае Модрич отказался от сотрудничества с «Аль-Насром». Также Лука получал предложение двухлетнего контракта от неназванного клуба из саудовской Про-лиги. Хорвату обещали чистую зарплату в 25 000 000 евро за каждый проведенный сезон.

В минувшем сезоне 37-летний Лука сыграл 52 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть ассистов. Его действующий контракт с «галактикос» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник – «COPE».

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