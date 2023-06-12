«Рома» объявила о подписании Ауара

Дата публикации: 12-06-2023

«Рома» объявила о подписании контракта с полузащитником Уссемом Ауаром. Соглашение с французским игроком рассчитано до лета 2028 года. В новой команде игрок будет выступать под 22-м номером.



Напомним, 24-летний Ауар покинул «Лион» на правах свободного агента. За первую команду «ткачей» он выступал с 2017 года.



В прошлом сезоне Уссем сыграл 18 матчей за «Лион» во всех турнирах (1 гол и 1 результативная передача).



«Джаллоросси» финишировали на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Также команда Жозе Моуриньо дошла до финала Лиги Европы, где проиграла «Севилье».



«Transfermarkt» оценивает Ауара в 15 000 000 евро.