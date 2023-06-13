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Клубы АПЛ рассматривают введение ограничения расходов на зарплаты игроков

Дата публикации: 13-06-2023

В АПЛ может появиться ограничение для клубов в части расходов на зарплаты футболистов. Именно эта статья затрат является наиболее крупной в бюджете команд. Предполагается, что ограничение по расходам на оплату труда игроков будет определяться суммой, полученной последним клубом АПЛ от телевизионных прав.

Если предложение примут, то топ-клубы получат ограничение зарплатной ведомости в размере, в 4 раза превышающем доходы от телевизионных прав 20-ой команды чемпионата. Однако на данный момент конкретная пропорция не установлена.

Причина изменений обусловлена все большей финансовой разницей между командами, выступающими в еврокубках, и остальными клубами Премьер-лиги. Предложение, скорее всего, рассмотрят на собрании Лиги.

Источник – «The Times».

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