«Фенербахче» покинул Жорже Жезуш. На его место могут назначить Луческу

Дата публикации: 13-06-2023

«Фенербахче» прекратил сотрудничество с главным тренером Жорже Жезушем.



Коуч завершил сезон победой в Кубке Турции, после чего объявил о своем уходе из команды. Нынешний наставник «Динамо» (Киев) Мирча Луческу является приоритетным вариантом для турецкой команды.



Ранее сообщалось, что Луческу хочет до конца доработать контракт с «бело-голубыми». Также у Мирчи есть предложения от ЦСКА (София), который предлагает румыну должность технического директора. Тренер «Динамо» примет решение о своем будущем в ближайшие дни, при этом Луческу уже отклонил вариант с «ЧФР Клуж».



Напомним, что в конце минувшего сезона рулевой киевлян перенес операцию на ноге. После матча с «Шахтером» (1:1) в 22-м туре УПЛ, коуч сообщил об уходе на больничный по состоянию здоровья. Луческу диагностировали артроз тазобедренного сустава.