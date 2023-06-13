Кепа может остаться первым вратарем «Челси» еще как минимум на один сезон

Дата публикации: 13-06-2023

«The Telegraph» информирует, что в следующем сезоне Кепа Аррисабалага может сохранить статус первого номера в «Челси». Причиной тому являются большие финансовые затраты, которые понесут «аристократы» в случае покупки одного из интересующих их голкиперов.



Лондонцы рассматривают кандидатуры Андре Онана, принадлежащего «Интеру», и Майка Меньяна, выступающего за «Милан». «Челси», по всей видимости, продолжит наблюдать за данными вратарями, но в сезоне 2023/2024 сделает ставку на Аррисабалагу.



Трудовые отношения 28-летнего испанца с «синими» рассчитаны до лета 2025 года. В завершившемся сезоне на его счету 39 игр (12 матчей без пропущенных мячей).



Transfermarkt.de оценивает Аррисабалагу в 15 млн евро.