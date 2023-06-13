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Заа отклонит щедрое предложение «Аль-Насра» ради перехода в «ПСЖ»

Дата публикации: 13-06-2023

Уилфрид Заа не хочет переезжать в Саудовскую Аравию. Вингер «Кристал Пэлас», который вскоре станет свободным агентом, откажется от выгодного контракта, который ему предложил «Аль-Наср». Ивуариец планирует продолжить карьеру в одном из европейских клубов, пишет «The Guardian».

Источник утверждает, что Заа уже встречался с представителями «ПСЖ». В ходе переговоров стороны обсудили условия возможного сотрудничества.

Ранее ряд источников сообщали, что вингер согласовал условия контракта с «Аль-Насром».

В минувшем сезоне в активе 30-летнего ивуарийца 28 встреч за «орлов» (7 забитых мячей, 3 результативные передачи).

На портале «Transfermarkt» стоимость Заа составляет 27 000 000 евро.

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