«Галатасарай» не согласился продать «Зениту» Бардакчи за 5 млн евро

Дата публикации: 13-06-2023

«Галатасарай» ответил отказом на запрос «Зенита» по трансферу Абдулкерима Бардакчи. Информацию опубликовал ресурс «Sabah».



Турецкая команда приняла решение расстаться с защитником и выставила его на трансфер. Петербуржцы хотели выкупить права на Бардакчи за 5 000 000 евро, но получили отказ и от самого футболиста, и от «Галатасарая».



Состав стамбульского клуба центрбек пополнил летом 2022 года, перебравшись из «Коньяспора». Его переход обошелся «львам» в 2,8 млн евро. За год, проведенный в составе новой команды, Бардакчи выходил на поле в 33 встречах (3 забитых мяча, 3 голевых паса). Трудовой договор футболиста с «Галатасараем» действует до середины 2025 года.



На протяжении всей своей карьеры Бардакчи выступал исключительно за турецкие коллективы.