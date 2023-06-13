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«Ман Сити» рассматривает защитника Гвардиола своей приоритетной целью

Дата публикации: 13-06-2023

«Манчестер Сити» рассматривает защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола в качестве приоритетной цели в летнее трансферное окно.

Хорват находится в списке интересов «горожан» с прошлого года. «Сити» уже вел предварительные переговоры с игроком, Гвардиол настроен положительно относительно перехода.

«Быки» готовы расстаться c Йошко лишь за очень крупную сумму. Немцы рассчитывают, что сделка по 21-летнему футболисту станет самым дорогим трансфером центрального защитника в истории.

Гвардиол в прошедшем сезоне провел 41 матч за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Контракт хорвата с «красно-белыми» рассчитан до середины 2027 года.

«Манчестер Сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, в финале обыграв «Интер». Кроме победы в еврокубке, «горожане» выиграли чемпионат Англии и Кубок Англии, оформив таким образом требл.

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