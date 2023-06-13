00:47 ()
Свернуть список

«Реал» вместо Кейна может подписать другого топ-форварда за 120 млн евро

Дата публикации: 13-06-2023

«Реал», лишившийся Карима Бензема, продолжает искать усиление в атакующую линию.

Среди возможных вариантов называется Гарри Кейн, но шансы на его переход не так велики. Даниэль Леви, являющийся председателем «Тоттенхэма», владеющего права на центрфорварда, установил ценник на футболиста в размере 110 млн евро. В «Реале» не готовы платить такую сумму за возрастного бомбардира, у которого остался год контракта с лондонской командой.

С учетом этого «сливочные» прорабатывают альтернативные варианты. Среди потенциальных новичков клуба значится Виктор Осимхен, пишет «TodoFichaes». Однако за нападающего «Наполи» придется выложить еще больше – € 120 млн. При этом нигериец моложе Кейна, а по потенциалу сравним с ним.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close