«Реал» вместо Кейна может подписать другого топ-форварда за 120 млн евро

Дата публикации: 13-06-2023

«Реал», лишившийся Карима Бензема, продолжает искать усиление в атакующую линию.



Среди возможных вариантов называется Гарри Кейн, но шансы на его переход не так велики. Даниэль Леви, являющийся председателем «Тоттенхэма», владеющего права на центрфорварда, установил ценник на футболиста в размере 110 млн евро. В «Реале» не готовы платить такую сумму за возрастного бомбардира, у которого остался год контракта с лондонской командой.



С учетом этого «сливочные» прорабатывают альтернативные варианты. Среди потенциальных новичков клуба значится Виктор Осимхен, пишет «TodoFichaes». Однако за нападающего «Наполи» придется выложить еще больше – € 120 млн. При этом нигериец моложе Кейна, а по потенциалу сравним с ним.