Играйте в 1xGames и выигрывайте ценные призы каждый день!

Дата публикации: 14-06-2023

1xGames - раздел с уникальными играми от 1xBet, который для поклонников бренда давно стал источником ярких эмоций, впечатлений и заработка. Тысячи игроков выбирают эксклюзивные развлечения от 1xBet, чтобы разнообразить свой досуг и почувствовать вкус победы.

Кроме возможности ежедневно выигрывать денежные призы и срывать джекпоты, поклонники 1xGames имеют шанс стать обладателями крутых смартфонов и других технических новинок. Все благодаря “Ежедневному турниру Games”, который БК запустила на постоянной основе.

Чтобы принять в нем участие, достаточно всего лишь играть в любые игры из раздела 1xGames. За каждую ставку пользователи получают очки. К примеру, за два доллара - один балл, а за семь долларов - семь пунктов. Три игрока, которые набрали наибольшее количество очков за день, получают ценные призы.

Участники, которые занимают с 4 по 15 место, получают прокрутки Lucky Wheel, благодаря которым могут выиграть бесплатные игры, кешбэк или удвоение ставки!

Турнирную таблицу за текущий и предыдущие дни можно найти на странице акции. Зачет обновляется в реальном времени, так что игроки могут следить за своими успехами и турнирным положением.

Также на странице промо можно увидеть, какой приз разыгрывается сегодня, например - игровая приставка, смартфон или другой крутой гаджет.

Играйте в 1xGames и выигрывайте крутые призы от 1xBet!