Дата публикации: 14-06-2023

37-летний хавбек "Ливерпуля" продолжит карьеру в "Брайтоне".

После 8 лет в "Ливерпуле" Джеймс Милнер покидает мерсисайдский клуб и перебирается в "Брайтон". Срок его контракта истекает в конце сезона, после этого он пополнит состав новой команды в статусе свободного агента.

С "Брайтоном", который в минувшем сезоне АПЛ занял 6-е место и впервые в истории сыграет в еврокубках, Милнер подписал контракт по системе 1+1.

Он выступал за "Ливерпуль" 8 лет, в минувшем сезоне провел за "красных" 43 матча во всех турнирах. Кроме того, Милнер с 619 матчах занимает 3-е место в списке игроков с наибольшим количеством игр в премьер-лиге, уступая только Гарету Барри (652) и Райану Гиггзу (632).