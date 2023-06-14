Дата публикации: 14-06-2023

"Сливочные" добились-таки чего хотели, реализовав одну из главных трансферных задач на межсезонье.

Джуд Беллингем официально стал игроком "Реала". Контракт с ним заключен сроком на шесть лет.

Ранее "Боруссия" сообщала, что получит 103 млн евро за 19-летнего футболиста. Беллингем перешел в "Боруссию" в июле 2020 года из "Бирмингема" за 25 млн евро.

За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола и отдал 25 результативных передач.