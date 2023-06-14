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Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье может возглавить итальянский "Наполи"

Дата публикации: 14-06-2023

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье может возглавить итальянский "Наполи".

В приглашении 56-летнего французского специалиста заинтересован владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис. Также в список кандидатов на пост главного тренера входят Руди Гарсия и Пауло Соуза.

Кристоф Гальтье возглавил "ПСЖ" в июле 2022 года. Под его руководством парижане выиграли чемпионат Франции и стали обладателями Суперкубка страны. Ранее сообщалось, что руководство "ПСЖ" рассматривает вариант с расторжением контракта с Гальтье, который действителен до лета 2024 года.

В мае Лучано Спаллетти, возглавлявший "Наполи", объявил об уходе из клуба.

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