«Арсенал» хочет расстаться с Пепе, рассматривается вариант с расторжением контракта

Дата публикации: 14-06-2023

«Goal», ссылаясь на «The Telegraph», пишет, что «Арсенал» намерен завершить сотрудничество с Николя Пепе.



Контракт ивуарийца с «пушкарями» действует до лета 2024 года. В августе прошлого года вингера на один сезон арендовала «Ницца». В июне Пепе должен будет вернуться в лондонскую команду в связи с истечением срока действия арендного соглашения. Отмечается, что Микель Артета намерен сделать ставку на Мартинелли и Саку и не рассчитывает на ивуарийца.



«Арсенал» надеется продать футболиста, за которого в 2019 году было заплачено 80 млн евро. Если сделать это не удастся, то клуб может расторгнуть соглашение с Пепе.



В сезоне 2022/2023 в активе 28-летнего игрока 28 встреч за «Ниццу» (8 забитых мячей, 1 ассист).