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Полузащитник «Челси» Зиеш интересен «Аль-Насру»

Дата публикации: 14-06-2023

Следующим клубом Хакима Зиеша, принадлежащего «Челси», может стать «Аль-Наср», цвета которого защищает Криштиану Роналду. Информация появилась в «Twitter» Низаара Кинселлы.

Журналист «Evening Standard» отметил, что саудовский клуб заинтересован в подписании марокканца, который рассматривается клубом как футболист, способный снабжать мячами Роналду. При этом в летнее межсезонье «Аль-Наср» собирается усилиться по меньшей мере еще 2 игроками.

Минувший сезон для Зиеша получился не слишком удачным. За «синих» вингер провел 24 игры, отметившись в них всего 3 результативными передачами. Его соглашение с «Челси» истекает в 2025 году.

Transfermarkt.de оценивает марокканца в 18 000 000 евро.

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