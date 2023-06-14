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«ПСЖ» близок к приобретению корейского хавбека «Мальорки»

Дата публикации: 14-06-2023

Ли Кан Ин может сменить «Мальорку» на «Пари Сен-Жермен». По данным Фабрицио Романо, парижане близки к закрытию сделки по переход83 корейца.

Инсайдер сообщил, что медосмотр полузащитника для «красно-синих» уже состоялся. Стороны должны заключить соглашение в ближайшее время.

В юном возрасте Ли Кан Ин переехал в Испанию, где обучался футболу в структуре «Валенсии». В августе 2021 года кореец в статусе свободного агента подписал контракт с «Мальоркой».

В завершившемся сезоне на счету 22-летнего исполнителя 36 матчей в испанской Ла Лиге, в которых он отметился 6 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

С «Мальоркой» он связан контрактом до середины 2025 года. Рыночный ценник на корейца составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).

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