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«Динамо» заплатит «Оренбургу» 1 млн евро за Личку. Назначение тренера согласовано

Дата публикации: 14-06-2023

В следующем сезоне тренировать «Динамо» будет доверено Марцелу Личке. Источник из окружения «Оренбурга» рассказал «Чемпионату», что соглашение уже достигнуто. При этом оренбургской команде москвичи заплатят 1 000 000 евро.

«В качестве компенсации «Оренбургу» выплатят порядка 1 млн евро. В «Динамо» Личка также будет получать примерно 1 миллион евро», - уточнил источник «Чемпионата».

Ранее о скором назначении Лички в «Динамо» сообщил ресурс «Legalbet». Соглашение со специалистом будет рассчитано на 3 года. В «Оренбурге» на место Лички могут пригласить Иржи Ярошика, в бытность футболистом выступавшего за ЦСКА. Сам чех подтвердил, что у него были переговоры с командой из Оренбурга.

«Динамо» осталось без тренера в середине мая после увольнения Славиши Йокановича.

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