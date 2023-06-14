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«МЮ» будет продан банкиру из Катара, стороны уже договорились

Дата публикации: 14-06-2023

Семья Глэйзеров, владеющая «Ман Юнайтед», решила продать актив катарскому банкиру. Новым собственником «красных дьяволов» станет Джассим Аль Тани. Информацию опубликовало издание «Mirror», ссылаясь на СМИ Катара.

Катарскому бизнесмену удалось опередить в споре за «манкунианцев» Джима Рэтклиффа, заявка которого оказалась менее привлекательной для Глэйзеров. В итоге было решено продать клуб именно Джассиму Аль Тани. Официально о закрытии сделки стороны могут объявить в ближайшее время.

В минувшем сезоне «МЮ» остался без трофеев. В АПЛ подопечные Эрика тен Хага финишировали на 3-ей строчке с 75 набранными очками, что позволило команде выступить в следующем сезоне в ЛЧ.

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