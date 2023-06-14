Джака может перейти в команду Моуринью

Дата публикации: 14-06-2023

Ресурс «TodoFichajes» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Гранита Джаки. Хавбек «Арсенала» близок к подписанию контракта с «Ромой». Примечательно, что совсем недавно СМИ сообщали о скором переходе швейцарца в «Байер». Однако трансфер до сих пор не состоялся.



«TodoFichajes» утверждает, что «Рома» практически договорилась с «Арсеналом» по переходу Джаки. За полузащитника «пушкарей» римляне заплатят 23 млн евро, что для итальянского клуба является довольно большой суммой.



На подписании Джаки настаивает Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому». Португальцу нравится игра Гранита, и он считает, что швейцарец сможет усилить его команду.



С «Арсеналом» Джака связан контрактом до лета 2024 года.