12:05 ()
Свернуть список

Джака может перейти в команду Моуринью

Дата публикации: 14-06-2023

Ресурс «TodoFichajes» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Гранита Джаки. Хавбек «Арсенала» близок к подписанию контракта с «Ромой». Примечательно, что совсем недавно СМИ сообщали о скором переходе швейцарца в «Байер». Однако трансфер до сих пор не состоялся.

«TodoFichajes» утверждает, что «Рома» практически договорилась с «Арсеналом» по переходу Джаки. За полузащитника «пушкарей» римляне заплатят 23 млн евро, что для итальянского клуба является довольно большой суммой.

На подписании Джаки настаивает Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому». Португальцу нравится игра Гранита, и он считает, что швейцарец сможет усилить его команду.

С «Арсеналом» Джака связан контрактом до лета 2024 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close