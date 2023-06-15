Букмекерская компания 1xBet выплатила игроку из Гвинеи более 500 000 USD!

Дата публикации: 15-06-2023

Невероятная, но правдивая история произошла в Гвинее. Проанализировав рынок ставок, один из игроков глобальной букмекерской компании 1xBet решил пойти ва-банк и собрать сразу 17 (!) ставок в одном экспрессе, поставив 500 000,00 GNF (57,89 USD) на отнюдь не самые очевидные результаты.

На каждую игру была сделана одна и таже ставка – тотал больше 2.5. Иными словами, игрок был уверен, что в 17 выбранных матчах обе команды забьют 3 гола или больше. За основу беттер взял чемпионаты Германии, Бельгии и Нидерландов, однако не ограничился топ-турнирами - в победном купоне нашлось место и для матчей вторых дивизионов. К примеру, игрок включил в экспресс противостояние из второго дивизиона Нидерландов МВВ - Телстар с коэффициентом 1.510 и матч Бундеслиги 2 Кайзерслаутерн - Арминия с коэффициентом 1.720 - невероятно, но в этой игре третий гол был забит на 97 минуте!

Интуиция клиента 1xBet помогла ему получить исключительно высокий итоговый коэффициент - 9877.935. В результате при ставке 500 000,00 GNF (57,89 USD) его выигрыш составил немыслимые 4 938 967 692,00 GNF (571 831,91 USD).

Вот как выглядели все события в победном экспрессе:

Футбол: Чемпионат Германии. Бундеслига (Кёльн - Герта)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.915

Футбол: Чемпионат Германии. Бундеслига (Айнтрахт Франкфурт - Майнц 05)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.755

Футбол: Чемпионат Германии. Бундеслига (Унион Берлин - Фрайбург)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 2.508

Футбол: Чемпионат Германии. Бундеслига (Бохум - Аугсбург)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.825

Футбол: Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига (Магдебург - Нюрнберг)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.710

Футбол: Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига (Зандхаусен - Ганза)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 2.190

Футбол: Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига (Гройтер Фюрт - Айнтрахт Брауншвейг)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.720

Футбол: Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига (Кайзерслаутерн - Арминия)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.720

Футбол: Чемпионат Нидерландов. Эредивизи (Твенте - НЕК)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.580

Футбол: Чемпионат Нидерландов. Эредивизи (Волендам - Спарта Роттердам)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.640

Футбол: Чемпионат Бельгии. Премьер-лига (Юнион Сент-Жилуаз - Генк)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.660

Футбол: Чемпионат Бельгии. Премьер-лига (Серкль - Гент)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.800

Футбол: Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион (АДО Ден Хааг - Дордрехт)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.510

Футбол: Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион (Ден Бош - Алмере Сити)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.440

Футбол: Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион (МВВ - Телстар)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.510

Футбол: Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион (НАК - Хераклес)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.520

Футбол: Чемпионат Германии. Бундеслига (Вольфсбург - Хоффенхайм)

Тотал 2.5 Б, коэф.: 1.500

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